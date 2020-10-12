«Спартак» оштрафован судом за нарушение санитарного режима

Тушинский районный суд Москвы оштрафовална 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча с(1:1).

Игра 10-го тура чемпионата России прошла в Москве на стадионе красно-белых 3 октября.

Управление Роспотребнадзора по Москве 7 октября сообщило: во время проведения матча на «Открытие Арене», на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, были выявлены грубые нарушения мер санитарного режима.

По итогам расследования 7 октября на генерального директора и юридическое лицо АО Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, дело передали в Тушинский суд.

Данная статья предусматривает административное наказание для должностных лиц в виде штрафа от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Обнародованные ранее официальные данные о посещаемости матча «Спартак» — «Зенит» на «Открытие Арене» — 17 150 зрителей (при вместимости стадиона 45 000 человек).

На данный момент заполняемость трибун на матчах РПЛ в Москве не должна превышать 50 процентов от числа мест арены, однако фактически составляет примерно 30 процентов с учетом дистанции при рассадке болельщиков в 1,5 метра.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб не будет обжаловать наказание.

«Есть решение суда, будем внимательнее работать с болельщиками. Обжаловать решение не будем», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу». 0