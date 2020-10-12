ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ТурцияНичья разных таймов. Сборная России не удержала победу над Турцией
  • 18:26
    • «Спартак» оштрафован судом за нарушение санитарного режима
  • 17:01
    • «Барыс» обыграл «Салават Юлаев» после овертайма
  • 16:04
    • Хедира отказал «Спартаку»
  • 14:17
    • Рохо может вернуться в «Спартак»
  • 13:49
    • Опубликован рейтинг клубов, больше всех потративших на покупку текущего состава
    Все новости спорта

    «Спартак» оштрафован судом за нарушение санитарного режима

    Футбол Спартак Зенит РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Между тем Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Тушинский районный суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча с «Зенитом» (1:1).

    «Спартак» — «Зенит»
    «Спартак» — «Зенит»

    Игра 10-го тура чемпионата России прошла в Москве на стадионе красно-белых 3 октября.

    Управление Роспотребнадзора по Москве 7 октября сообщило: во время проведения матча на «Открытие Арене», на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, были выявлены грубые нарушения мер санитарного режима.

    По итогам расследования 7 октября на генерального директора и юридическое лицо АО Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ, дело передали в Тушинский суд.

    Данная статья предусматривает административное наказание для должностных лиц в виде штрафа от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

    Обнародованные ранее официальные данные о посещаемости матча «Спартак» — «Зенит» на «Открытие Арене» — 17 150 зрителей (при вместимости стадиона 45 000 человек).

    На данный момент заполняемость трибун на матчах РПЛ в Москве не должна превышать 50 процентов от числа мест арены, однако фактически составляет примерно 30 процентов с учетом дистанции при рассадке болельщиков в 1,5 метра.

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб не будет обжаловать наказание.

    «Есть решение суда, будем внимательнее работать с болельщиками. Обжаловать решение не будем», — сказал Фетисов «Спорт-Экспрессу». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграют ли «армейцы» «Магнитку» на ее льду?
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Сможет ли Испания продлить кошмарную серию Украины?
  • Украина — Испания. Прогноз и ставки
  • 3.24
    •
  • Выстоит ли «Факел» дома против «Алании»?
  • «Факел» — «Алания». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.25
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Украина — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Факел — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Латвия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Велес — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Латвия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Азербайджан — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чайка — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры