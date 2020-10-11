Россия — Турция: составы, прогноз, коэффициенты

Сборная России
РФС
Россия: Шунин, Семёнов, Кудряшов, Караваев, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов, Миранчук, Кузяев, Дзюба.
Запасные: Сафонов, Джанаев, Жиров, Смольников, Кутепов, Черышев, Газинский, Комличенко, Бакаев, Мостовой, Фомин, Соболев.
Турция: Мерт Гюнок, Зеки Челик, Озан Туфан, Кенан Караман, Хакан Чалханоглу, Махмут Текдемир, Дженгиз Мераш, Бурак Йылмаз, Эфеджан Караджа, Озан Кабак.
Календарь и таблица Лиги наций
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной России. Коэффициент на ее победу — 2.01, на успех Турции — 4.45, на ничью — 3.61. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.