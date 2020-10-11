Де Бур: Мы создали пять стопроцентных шансов и не воспользовались ни одним из них

Тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал ничью с командой Боснии и Герцеговины (0:0) в матче Лиги наций.

«Трудно прорваться через оборону, когда команда, с которой вы играете, такая компактная.

Но я думал, что в первом тайме мы хорошо сыграли на правом фланге. Вот откуда исходит большая часть нашей угрозы.

В первом тайме у нас было несколько хороших отрезков, но это не дало достаточного количества моментов.

С положительной стороны, мы мало что давали сделать сопернику, но нам самим следовало создавать больше моментов.

После такого выступления мне тоже приходится задавать себе вопросы, потому что в конечном итоге я несу ответственность за результат.

Но я считаю, что каждый должен посмотреть на себя в зеркало, потому что мы создали пять стопроцентных шансов и не воспользовались ни одним из них.

И давайте не будем забывать, что Босния сыграла вничью с Италией со счетом 1:1, так что это не та команда, в матче с которой мы должны рассчитывать только на победу.

На самом деле, мы должны были быть в отличной форме, чтобы победить их здесь, а сегодня мы были не в лучшей форме», — сказал тренер в интервью телеканалу NOS TV. 0