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    Беляев: Турцию и Венгрию нужно побеждать, не просто достойно играть

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    Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

    Максим Беляев
    Максим Беляев

    «Еще 7 октября мне позвонили из расположения сборной и сказали, что нужно приехать.

    Сделал все оперативно, добрался вчера вечером до Новогорска, сегодня утром сдал тест [на коронавирус]. Коллектив здесь прекрасный, очень рад здесь всех видеть.

    Полноценно посмотреть матч со Швецией не получилось, так как был в дороге из Тулы в Новогорск. Но какие-то моменты видел.

    В целом сборная России провела хороший матч, разные сочетания были в линиях. Мне кажется, все, кроме результата, было на уровне.

    Перед прошлым сбором действительно имел повреждение. Сейчас все отлично, функциональное состояние прекрасное. Полностью провел три последних матча. Так что все хорошо.

    Очень крепкая и ровная группа в Лиге Европы. Все соперники очень достойные, показывают атакующий футбол.

    Но сентябрьские матчи показали, что мы можем не просто достойно играть, но и побеждать эти команды. То же самое нужно сделать и в предстоящих встречах с Турцией и Венгрией», — сказал игрок пресс-службе РФС. 0

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