Роналду — самый высокооплачиваемый игрок Серии А

Форвардявляется самым высокооплачиваемым футболистом Серии А на данный момент. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В десятке самых высокооплачиваемых игроков оказались такие игроки как Маттейс де Лигт (8 млн евро), нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, форвард «Ромы» Эдин Джеко, полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен (все — 7,5 млн евро), нападающий «Юве» Паоло Дибала (7,3 млн евро), форвард «Милана» Златан Ибрагимович, вингер «Интера» Алексис Санчес, полузащитники «Ювентуса» Адриен Рабьо и Аарон Рэмси (все — 7 млн евро).

В этом сезоне Роналду отыграл за «бьянконери» 2 матча, отдал один ассист и забил 3 мяча. 0