Булыкин: Сафонов? Уверен, с Турцией сыграет лучший

Бывший нападающий сборной Россиипрокомментировал вызов в национальную команду вратаря «Краснодара»

Он также высказался об отсутствии Марио Фернандеса, который не сможет сыграть с Турцией в матче Лиги наций из-за сомнительного теста на коронавирус.

«Ожидаю победу, потому что это уже не товарищеская игра, а официальная.

Хочется увидеть победу, тем более матч вызывает большой ажиотаж и много есть разных подоплек, но главное — это Лига наций, официальный матч, нужно выигрывать.

Вызов в сборную Сафонова? Решать тренеру, тем более, Черчесов все знает по поводу вратарской психологии. Я уверен, что поставят лучшего на данный момент вратаря.

Фернандес — один из ключевых футболистов, но, так как у нас собирают лучших, я думаю, есть кем его заменить.

У Черчесова в первую очередь сейчас стоит задача — найти оптимальный состав, потому что против Турции нужно обязательно выигрывать», — сказал Булыкин «Спорт-Экспрессу».

Встреча Россия — Турция пройдет 11 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». 0