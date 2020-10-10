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    Булыкин: Сафонов? Уверен, с Турцией сыграет лучший

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    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал вызов в национальную команду вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    Он также высказался об отсутствии Марио Фернандеса, который не сможет сыграть с Турцией в матче Лиги наций из-за сомнительного теста на коронавирус.

    «Ожидаю победу, потому что это уже не товарищеская игра, а официальная.

    Хочется увидеть победу, тем более матч вызывает большой ажиотаж и много есть разных подоплек, но главное — это Лига наций, официальный матч, нужно выигрывать.

    Вызов в сборную Сафонова? Решать тренеру, тем более, Черчесов все знает по поводу вратарской психологии. Я уверен, что поставят лучшего на данный момент вратаря.

    Фернандес — один из ключевых футболистов, но, так как у нас собирают лучших, я думаю, есть кем его заменить.

    У Черчесова в первую очередь сейчас стоит задача — найти оптимальный состав, потому что против Турции нужно обязательно выигрывать», — сказал Булыкин «Спорт-Экспрессу».

    Встреча Россия — Турция пройдет 11 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». 0

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