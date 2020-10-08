Соболев: Пропустили два нелепых гола, которые все испортили

Нападающий сборной Россиипрокомментировал поражение в товарищеском матче со(1:2).

В этой игре форвард «Спартака» дебютировал за сборную и стал автором гола.

«Если бы выиграли, наверное, ощущения были бы другими, а так — гол в концовке и по сути ничего не значащий… Смешанные чувства.

Не могу сказать, почему у нас разные таймы получились. Будем разбирать. Мы в какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие.

Но пропустили два нелепых гола, которые все испортили. Мы просто не успели забить второй гол.

Это была контрольная игра, но мы хотим побеждать в каждом матче. Решение о том, буду ли я в стартовом составе, принимает тренер.

Одна игра ничего не значит, нужно доказывать дальше», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

Следующие два матча сборная России проведет дома в рамках Лиги наций: 11 октября россияне сыграют со сборной Турции, 14 октября — примут команду Венгрии. 0