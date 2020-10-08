Соболев: Пропустили два нелепых гола, которые все испортили

В этой игре форвард «Спартака» дебютировал за сборную и стал автором гола.
«Если бы выиграли, наверное, ощущения были бы другими, а так — гол в концовке и по сути ничего не значащий… Смешанные чувства.
Не могу сказать, почему у нас разные таймы получились. Будем разбирать. Мы в какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие.
Но пропустили два нелепых гола, которые все испортили. Мы просто не успели забить второй гол.
Это была контрольная игра, но мы хотим побеждать в каждом матче. Решение о том, буду ли я в стартовом составе, принимает тренер.
Одна игра ничего не значит, нужно доказывать дальше», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».
Следующие два матча сборная России проведет дома в рамках Лиги наций: 11 октября россияне сыграют со сборной Турции, 14 октября — примут команду Венгрии. 0