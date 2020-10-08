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    Соболев: Пропустили два нелепых гола, которые все испортили

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    Нападающий сборной России Александр Соболев прокомментировал поражение в товарищеском матче со Швецией (1:2).

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    В этой игре форвард «Спартака» дебютировал за сборную и стал автором гола.

    «Если бы выиграли, наверное, ощущения были бы другими, а так — гол в концовке и по сути ничего не значащий… Смешанные чувства.

    Не могу сказать, почему у нас разные таймы получились. Будем разбирать. Мы в какие-то моменты действовали очень хорошо, подходы были хорошие.

    Но пропустили два нелепых гола, которые все испортили. Мы просто не успели забить второй гол.

    Это была контрольная игра, но мы хотим побеждать в каждом матче. Решение о том, буду ли я в стартовом составе, принимает тренер.

    Одна игра ничего не значит, нужно доказывать дальше», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

    Следующие два матча сборная России проведет дома в рамках Лиги наций: 11 октября россияне сыграют со сборной Турции, 14 октября — примут команду Венгрии. 0

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