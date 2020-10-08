«Спартак» может купить защитника «Бордо»

В список трансферных целейпопал еще один футболист из чемпионата Франции.

Руководство «Спартака» продолжает поиски игрока на правый край обороны. По информации журналиста французского издания 20 Minutes Клемана Карпентье, московский клуб заинтересован в защитнике «Бордо» Юссуфе Сабали.

Известный портал Transfermarkt оценивает 27-летнего Сабали в восемь миллионов евро.

Сабали является воспитанником «Пари Сен-Жермен», но за первую команду парижского клуба не провел ни одного матча. До перехода в «Бордо» выступал за «Эвиан» и «Нант».

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет купить защитника «Метца» Фабьена Сентонса. 0