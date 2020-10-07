Модрич: Хочу завершить карьеру в «Реале»

Полузащитникзаявил, что хочет завершить карьеру в мадридском

«Конечно, я хочу остаться в мадридском "Реале". Но это зависит от решения клуба. Думаю, я все еще могу играть важную роль в команде, и хочу завершить карьеру в Мадриде.

Мадрид — мой дом, я хочу продлить контракт. Однако я не хочу становиться проблемой для тренера, и надеюсь, мы сможем прийти к согласию», — цитирует Модрича Marca.

Действующий контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до июня 2021 года. В этом сезоне 35-летний игрок успел провести четыре поединка за«сливочных». 0