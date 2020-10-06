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    Романцев: «Зенит» обязан выходить из группы ЛЧ

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    Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от выступления российских клубов в Лиге чемпионов.

    Олег Романцев
    Олег Романцев

    «Если верить тому, что обычно везет сильнейшим, то в данном случае из российской троицы жребий улыбнулся нашему чемпиону. "Брюгге", "Лацио" и дортмундская "Боруссия" хоть и крепкие команды, но "Зениту" вполне по зубам.

    Полностью согласен с теми, кто считает, что он просто обязан выходить из группы. Но это возлагает на питерцев особую ответственность, которая может стать дополнительным психологическим грузом.

    У "Краснодара" соперники посерьезней. Особенно "Челси" и "Севилья". Но если команда сыграет в свой футбол, то при качественном судействе и определенной удаче будущее "Краснодара" мне видится не совсем безнадежным.

    Единственный его недостаток — полное отсутствие опыта выступлений на таком уровне. Что касается "Локомотива", то он оказался в группе, выжить в которой можно только совершая подвиги в каждом матче. Чего ему искренне и желаю», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс». 0

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