«Бавария» — «Герта»: счет матча 4:3, обзор голов

В рамках третьего тура немецкой Бундеслигина своем поле одолела— 4:3.

Хозяева отыграли счет на 40-й минуте, когда Роберт Левандовски замкнул прострел от Сержа Гнабри.

На 51-й минуте Левандовски оформил дубль, нанеся точный удар с линии штрафной площади.

Спустя девять минут Джон Кордоба сократил отставание гостей, точно пробив головой. А на 71-й минуте Матеус и вовсе сравнял счет.

На 85-й минуте Левандовски удачно подкараулил мяч на дальней штанге и забил свой третий мяч. Впрочем, на 88-й минуте Джессик Нганкам восстановил паритет.

И все же в компенсированное время хозяева вырвали победу благодаря пенальти, который реализовал Левандовски.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Герта 4:3 Голы: 1:0 Роберт Левандовски (40'), 2:0 Роберт Левандовски (51'), 2:1 Джон Кордоба (59'), 2:2 Матеус Кунья (71'), 3:2 Роберт Левандовски (85'), 3:3 Джессик Нганкам (88'), 4:3 Роберт Левандовски (пенальти) (90') Бавария: Мануэль Нойер, Жером Боатенг, Лукас Эрнандес (Jamal Musiala, 65'), Давид Алаба, Chris Richards (Бенжамен Павар, 65'), Йозуа Киммих (Корентин Толиссо, 65'), Серж Гнабри (Хави Мартинес, 90'), Леон Горецка, Альфонсо Дэвис (Никлас Зюле, 89'), Томас Мюллер, Роберт Левандовски Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик, Никлас Штарк, Максимилиан Миттельштедт, Дедрик Боята, Владимир Дарида, Доди Лукебакио (Джессик Нганкам, 87'), Лука Тусар, Дейорайсо Зефёйк (Кшиштоф Пёнтек, 68'), Матеус Кунья, Джон Кордоба Предупреждения: Джон Кордоба (13'), Лукас Эрнандес (59'), Кшиштоф Пёнтек (84'), Серж Гнабри (85'), Максимилиан Миттельштедт (90'), Роберт Левандовски (90')

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает седьмое место (4 очка), а «Герта» — десятое (4 очка). 0