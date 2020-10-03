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    «Сассуоло» выиграл у «Кротоне»

    «Сассуоло» — «Кротоне»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Сассуоло Кротоне Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Сассуоло» в домашнем матче третьего тура итальянской Серии А разгромил «Кротоне» — 4:1.

    Футболисты «Сассуоло»
    Футболисты «Сассуоло»

    Дубль в составе победителей оформил Франческо Капуто, который на 58-й минуте забил с пенальти, а на 85-й — с игры. Также на 19-й минуте отличился Доменико Берарди, а в компенсированное арбитром время — Мануэль Локателли.

    У проигравших единственный точный удар с пенальти нанес Симеон Нванкво на 49-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Кротоне 4:1
    Голы: 1:0 Доменико Берарди (19'), 1:1 Simeon Nwankwo (пенальти) (49'), 2:1 Франческо Капуто (пенальти) (58'), 3:1 Франческо Капуто (85'), 4:1 Мануэль Локателли (90') Сассуоло: Андреа Консильи, Мерт Мюльдюр (Гиоргос Кирьякопулос, 53'), Влад Кирикеш (Кан Айхан, 34'), Йереми Тольян, Джанмарко Феррари, Филип Джуричич (Хамед Траоре Жуниор, 90'), Мехди Бурабья (Педро Обьянг, 53'), Мануэль Локателли, Франческо Капуто, Доменико Берарди, Грегоре Дефрель (Федерико Пелузо, 90') Кротоне: Alex Cordaz, Vladimir Golemic, Лисандро Магальян, Педру Перейра (Андреа Рисполи, 84'), Лука Чигарини (Tomislav Gomelt, 77'), Salvatore Molina, Лука Марроне, Аркадиуш Реца, Милош Вулич (Денис Дрэгуш, 77'), Simeon Nwankwo, Junior Messias Предупреждения: Влад Кирикеш (24'), Simeon Nwankwo (59'), Лисандро Магальян (63'), Лука Чигарини (65'), Гиоргос Кирьякопулос (74')

    В турнирной таблице Серии А «Сассуоло» занимает первое место (7 очков), а «Кротоне» — 20-е (0 очков). 0

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