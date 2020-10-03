Дортмундская «Боруссия» отправила четыре мяча в ворота «Фрайбурга»

Дортмундскаяв домашнем матче третьего тура немецкой Бундеслиги разгромила— 4:0.

Дубль в составе победителей оформил Эрлинг Холанн, который отличился на 31-й и 66-й минутах.

Еще один гол на 47-й минуте забил Эмре Джан, победную точку незадолго до финального свистка поставил Феликс Пасслак.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Фрайбург 4:0 Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (31'), 2:0 Эмре Джан (47'), 3:0 Эрлинг Холанд (66'), 4:0 Феликс Пасслак (90') Боруссия Д: Марвин Хиц, Рафаэл Геррейру (Нико Шульц, 84'), Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Тома Мёнье (Феликс Пасслак, 84'), Jude Bellingham (Томас Делейни, 71'), Эмре Джан, Аксель Витсель, Джованни Рейна (Reinier, 80'), Эрлинг Холанд, Марко Ройс (Юлиан Брандт, 71') Фрайбург: Флориан Мюллер, Филипп Линхарт, Мануэль Гульде (Кевен Шлоттербек, 56'), Доминик Хайнц, Кристиан Гюнтер, Жонатан Шмид (Lukas Kubler, 84'), Батист Сантамария, Роланд Шаллаи (Винченцо Грифо, 56'), Николас Хефлер, Лукас Хёлер (Woo-yeong Jeong, 56'), Нильс Петерсен (Квон Чан Хун, 56') Предупреждения: Матс Хуммельс (55'), (57')

В турнирной таблице Бундеслиги дортмундская «Боруссия» занимает второе место (6 очков), а «Фрайбург» — 11-е (4 очка).

Другие результаты:

«Кельн» — «Боруссия» М — 1:3

«Штутгарт» — «Байер» — 1:1 0