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    «Атлетико» не сумел забить «Вильярреалу»

    «Атлетико» — «Вильярреал»: счет матча 0:0

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    «Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом» в домашнем матче пятого тура испанской Примеры.

    Ян Облак
    Ян Облак

    Встреча, которая прошла на «Ванда Метрополитано», завершилась со счетом 0:0.

    Это уже вторая игра подряд, в которой подопечные Диего Симеоне теряют очки. В середине недели они разошлись миром с «Уэской».

    Нападающий мадридцев Луис Суарес вышел в стартовом составе, на 70-й минуте его заменил Диего Коста.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Вильярреал 0:0
    Атлетико: Ян Облак, Ренан Лоди, Стефан Савич, Фелипе, Киран Триппьер, Томас Парти, Коке (Янник Карраско, 70'), Сауль Ньигес, Жоау Фелиш (Эктор Эррера, 76'), Луис Суарес (Диего Силва, 70'), Анхель Корреа (Маркос Льоренте, 70') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Первис Эступинан, Даниэль Парехо, Висенте Иборра, Мануэль Тригерос (Такэфуса Кубо, 85'), Мойсес Гомес, Херар Морено, Пако Алькасер (Самуэль Чуквезе, 72') Предупреждения: Рауль Альбиоль (50'), Ренан Лоди (56'), Висенте Иборра (79')

    В турнирной таблице Примеры «Атлетико» занимает десятое место (5 очков), а «Вильярреал» — первое (8 очков). 0

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