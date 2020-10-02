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    Мусаев: «Краснодар» в каждой игре в ЛЧ будет биться за максимальный результат

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев — о планах команды на групповой стадии Лиги чемпионов.

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «Перед жеребьевкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники высочайшего европейского уровня.

    "Челси" — европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. "Севилья" — действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу победил "Интер" и "Манчестер Юнайтед". А "Ренн" показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции.

    Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

    Напомним, «быки» выступят в группе Е, где также сыграют «Севилья», «Челси» и «Ренн». 0

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