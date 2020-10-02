ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2020/2021
  • 11:48
    • Полузащитник «Спартака» близок к переходу в «Химки»
  • 11:34
    • Уткин: «Локомотив» имеет все отличные шансы проиграть все матчи в ЛЧ
  • 11:02
    • «Фратрия» разъединилась на две группы
  • 08:41
    • «Ренн» подпишет защитника «Ювентуса»
  • 08:24
    • «Дженоа» улучшил предложение по Шомуродову
    Все новости спорта

    Ломбертс: «Зенит» может обыграть любого их трех соперников в Петербурге

    Футбол Зенит Лига чемпионов Боруссия Д Лацио Брюгге Футбол России Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для питерского клуба.

    Николас Ломбертс
    Николас Ломбертс

    «Зенит» оказался в одной группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

    «Зениту будет непросто в матче с "Брюгге" на выезде, в бельгийском клубе сейчас подобрана действительно качественная команда.

    Обычно на матчах "Брюгге" царит великолепная по-настоящему футбольная атмосфера, но сейчас из-за коронавируса "Брюгге" будет ее лишен.

  • Медведев: Я мечтал, чтобы «Зениту» досталась «Барселона»
  • Читайте по теме

    • Я считаю, что у "Зенита" есть все шанс выйти из группы, но сделать это будет не так просто. "Зенит" готов обыграть любого из трех соперников в Петербурге. Если удастся зацепить хоть какие-то очки на выезде, то "Зенит" выйдет из группы», — приводит слова Ломбертса «Р-Спорт». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ продолжит курс на верхушку таблицы?
  • ПСЖ — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Как сыграют в Берлине схожие по силе соперники?
  • «Унион» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Фиорентина» обыграть «Сампдорию»?
  • «Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 21:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Унион — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лейкерс — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ковентри Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Травалья — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рууд — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры