Ломбертс: «Зенит» может обыграть любого их трех соперников в Петербурге

Бывший защитник «Зенита»прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для питерского клуба.

«Зенит» оказался в одной группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге».

«Зениту будет непросто в матче с "Брюгге" на выезде, в бельгийском клубе сейчас подобрана действительно качественная команда.

Обычно на матчах "Брюгге" царит великолепная по-настоящему футбольная атмосфера, но сейчас из-за коронавируса "Брюгге" будет ее лишен.

Я считаю, что у "Зенита" есть все шанс выйти из группы, но сделать это будет не так просто. "Зенит" готов обыграть любого из трех соперников в Петербурге. Если удастся зацепить хоть какие-то очки на выезде, то "Зенит" выйдет из группы», — приводит слова Ломбертса «Р-Спорт». 0