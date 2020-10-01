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    «Севилья» вырвала победу у «Леванте»

    «Севилья — "Леванте": счет 1:0, обзор гола

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    «Севилья» в матче 4-го тура испанской Примеры одержала победу над «Леванте», благодаря голу, забитому в добавленное время.

    Футболисты «Севильи»
    Футболисты «Севильи»

    Три очка команде подарил Юссеф Эн-Несири, который отличился с передачи Хесуса Наваса на второй добавленной минуте к основному времени.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Леванте 1:0
    Гол: 1:0 Юссеф Эн-Несири (90') Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Хесус Навас, Серхио Эскудеро, Диего Карлос, Жоан Жордан (Оскар Родригес, 86'), Иван Ракитич (Сусо, 61'), Фернандо, Лукас Окампос (Франко Васкес, 87'), Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири, 71'), Мунир Эль-Хаддади (Оливер Торрес, 71') Леванте: Айтор, Son (Хорхе Мирамон, 90'), Антонио Аранда, Оскар Дуарте, Рубен Везу, Неманья Радоя (Mickael Malsa, 63'), Энис Барди (Jorge de Frutos, 62'), Никола Вукчевич, Хосе Кампанья, Хосе Моралес Луис (Рохер, 77'), Гонсало Мелеро (Серхио Постиго, 78') Предупреждения: Рубен Везу (38'), Хесус Навас (51'), Son (76'), Лукас Окампос (79'), Жюль Кунде (82'), Фернандо (83'), Диего Карлос (90')

    Это вторая победа для «андалусийцев». Они заняли 5-место в таблице, тогда как «лягушки» находятся на 12-й позиции. 0

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