Примера. «Валенсия» победила «Реал Сосьедад», «Атлетико» в гостях у «Уэски»

С 29 сентября по 1 октября в испанской Примере проходят матчи четвертого тура.

«Реал Сосьедад» — «Валенсия» 0:1

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Валенсия» на выезде переиграла «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил Максимилиано Гомес, отличившийся в середине второго тайма.

В этой встрече не принимал участие российский полузащитник гостей Денис Черышев. Россиянин пропустил 3-й матч подряд. В нынешнем сезоне он провел за клуб 1 матч.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Валенсия 0:1 Гол: 0:1 Максимилиано Гомес (75') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо, Андони Горосабель, Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Микель Мерино, Аднан Янузай (Роберто Лопес, 67'), Давид Сильва (Порту Кристиан, 67'), Андер Барренечеа (Микель Оярсабаль, 46'), Мартин Субименди (Андер Гевара, 67'), Александер Исак (Виллиан Жозе, 67') Валенсия: Хауме, Тьерри Корреа, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Жоффрей Кондогбиа, Даниэль Васс, Yunus Musah (Давид Хасон, 72'), Алехандро Бланко (Антонио Латорре, 72'), Ли Кан Ин (Кевин Гамейро, 70'), Максимилиано Гомес (Ману Вальехо, 90') Предупреждения: Жоффрей Кондогбиа (18'), Мартин Субименди (35'), Максимилиано Гомес (45'), Даниэль Васс (60'), Хосе Гайя (61'), Тьерри Корреа (87')

После этой встречи «Валенсия» набрала 7 очков и вышла на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Хозяева с 5 очками находятся на 4-й строчке.

В следующем туре «Валенсия» на своем поле сыграет с «Бетисом», а «Реал Сосьедад» — с «Хетафе». Обе встречи запланированы на 3 октября.

«Хетафе» — «Бетис» 3:0

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Хетафе» на своем поле обыграл «Бетис» со счетом 3:0.

В составе победителей нападающий Анхель оформил дубль, поразив ворота севильцев на 13-й и 42-й минутах.

Также за «Хетафе» отличился Марк Кукурелья (на 39-й). Кучо Эрнандес отметился двумя результативными передачами.

Отметим, что гости заканчивали встречу вдесятером — на 82-й и 83-й минутах два предупреждения подряд получил алжирский защитник Айсса Манди.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Бетис 3:0 Голы: 1:0 Анхель Родригес (13'), 2:0 Марк Кукурелья (39'), 3:0 Анхель Родригес (42') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Хавьер Этчейта, Матиас Оливера, Дамиан Суарес (Эрик Кабако, 73'), Аллан Ньом (Ante Palaversa, 86'), Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри (Франсиско Портильо, 86'), Неманья Максимович, Анхель Родригес (Давид Тимор, 73'), Хуан Эрнандес (Хайме Мата, 62') Бетис: Хоэль Роблес, Марк Бартра, Сидней, Алекс Морено, Айсса Манди, Хуанми (Айтор Руйбаль, 61'), Набиль Фекир (Лоренсо Морон, 72'), Серхио Каналес, Вилльям Карвалью (Paul Akouokou, 61'), Родригес Гидо (Борха Иглесиас, 46'), Антонио Санабрия (Кристиан Тельо, 72') Предупреждения: Дамиан Суарес (22'), Матиас Оливера (37'), Мауро Арамбарри (67'), Набиль Фекир (71'), Paul Akouokou (78'), Айсса Манди (82'), Айсса Манди (83'), Эрик Кабако (84')

«Хетафе» с 7 очками занимает первое место в турнирной таблице Примеры, обойдя «Валенсию» по дополнительным показателям. У «Бетиса» шесть очков и третье место.

3 октября состоятся матчи «Реал Сосьедад» — «Хетафе» и «Валенсия» — «Бетис».

«Вильярреал» — «Алавес»

30 сентября, 20:00 мск

«Уэска» — «Атлетико» М

30 сентября, 20:00 мск

«Реал Мадрид» — «Вальядолид»

30 сентября, 22:30 мск

«Эйбар» — «Эльче»

30 сентября, 22:30 мск

«Севилья» — «Леванте»

1 октября, 20:00 мск

«Атлетик» Б — «Кадис»

1 октября, 20:00 мск

«Гранада» — «Осасуна»

1 октября, 22:30 мск

«Сельта» — «Барселона»

1 октября, 22:30 мск