«Реал Сосьедад» — «Валенсия» «: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 4-го тура чемпионата Испаниина выезде переиграласо счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил Максимилиано Гомес, отличившийся в середине второго тайма.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Валенсия 0:1 Гол: 0:1 Максимилиано Гомес (75') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо, Андони Горосабель, Начо Монреаль, Робен Ле Норман, Микель Мерино, Аднан Янузай (Роберто Лопес, 67'), Давид Сильва (Порту Кристиан, 67'), Андер Барренечеа (Микель Оярсабаль, 46'), Мартин Субименди (Андер Гевара, 67'), Александер Исак (Виллиан Жозе, 67') Валенсия: Хауме, Тьерри Корреа, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Жоффрей Кондогбиа, Даниэль Васс, Yunus Musah (Давид Хасон, 72'), Алехандро Бланко (Антонио Латорре, 72'), Ли Кан Ин (Кевин Гамейро, 70'), Максимилиано Гомес (Ману Вальехо, 90') Предупреждения: Жоффрей Кондогбиа (18'), Мартин Субименди (35'), Максимилиано Гомес (45'), Даниэль Васс (60'), Хосе Гайя (61'), Тьерри Корреа (87')

После этой встречи «Валенсия» набрала 7 очков и вышла на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Хозяева с 5 очками находятся на 4-й строчке.

В этой встрече не принимал участие российский полузащитник гостей Денис Черышев. Россиянин пропустил 3-й матч подряд. В нынешнем сезоне он провел за клуб 1 матч.

В следующем туре «Валенсия» на своем поле сыграет с «Бетисом», а «Реал Сосьедад» — с «Хетафе». Обе встречи запланированы на 3 октября. 0