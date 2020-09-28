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    14 представителей «Дженоа» заразились коронавирусом

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    Пресс-служба «Дженоа» сообщила, что 14 представителей клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

    «Дженоа»
    «Дженоа»

    «Клуб сообщает, что после новых тестов число заболевших COVID-19 возросло до 14 членов команды и сотрудников.

    Команда активировала все процедуры, предусмотренные действующим протоколом, и проинформировала власти.

    Клуб будет сообщать новую информацию по мере развития ситуации», — говорится в заявлении «Дженоа».

    Напомним, ранее коронавирус был подтвержден у полузащитника Лассе Шене и вратаря Маттиа Перина.

    Добавим, что накануне «Дженоа» проиграл «Наполи» в матче второго тура чемпионата Италии со счетом 0:6. 0

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