14 представителей «Дженоа» заразились коронавирусом

Пресс-службасообщила, что 14 представителей клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

«Клуб сообщает, что после новых тестов число заболевших COVID-19 возросло до 14 членов команды и сотрудников.

Команда активировала все процедуры, предусмотренные действующим протоколом, и проинформировала власти.

Клуб будет сообщать новую информацию по мере развития ситуации», — говорится в заявлении «Дженоа».

Напомним, ранее коронавирус был подтвержден у полузащитника Лассе Шене и вратаря Маттиа Перина.

Добавим, что накануне «Дженоа» проиграл «Наполи» в матче второго тура чемпионата Италии со счетом 0:6. 0