«Манчестер Сити» — «Лестер»: счет матча 2:5, обзор голов

Счет в матче уже на 4-й минуте открыл «Сити». Де Брёйне выполнил подачу с углового в штрафную «Лестера», где Марез получил шанс на удар без помех — получилось в дальнюю девятку.
На 37-й минуте гости получили право на пенальти — Уолкер прихватил Варди в штрафной хозяев. Джейми Варди мощным ударом с «точки» пробил точно под перекладину — Эдерсон не дотянулся до мяча.
На 54-й минуте Тилеманс сделал передачу вразрез, Кастань дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Варди ловко подстроился и пяткой переправил мяч в ворота.
Спустя пять минут в ворота «Сити» был назначен еще один пенальти — Варди вошёл в штрафную, поставил корпус и упал в борьбе с Гарсией.
Джейми с пенальти пробил в нижний угол — Эдерсон угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.
На 77-й минуте Джеймс Мэддисон на фланге убежал от Уолкера, дошёл до штрафной «Сити», сместился чуть к центру и на исполнение пробил в дальнюю девятку — Эдерсон не дотянулся.
Манчестерский клуб отквитал один мяч на 84-й минуте. Марез с углового навесил в штрафную, Аке выиграл позицию и головой вколотил мяч в ворота «Лестера».
А на 88-й минуте был назначен третий пенальти в ворота «Манчестера». Мэддисон ворвался в штрафную и упал в борьбе с Менди — арбитр указал на «точку».
Юри Тилеманс с пенальти пробил точно в угол ворот — без шансов для Эдерсона.
«Лестер», одержавший третью победу на старте чемпионата, набрал девять очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ.
«Манчестер Сити», для которого эта игра стала второй в чемпионате, с тремя очками расположился на 12-м месте.
В следующем туре «Лестер» на своем поле сыграет против «Вест Хэма», а «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Лидсом». 0