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    «Манчестер Сити» крупно проиграл «Лестеру», Варди оформил хет-трик

    «Манчестер Сити» — «Лестер»: счет матча 2:5, обзор голов

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    В матче 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» потерпел домашнее поражение от «Лестера» со счетом 2:5.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 4-й минуте открыл «Сити». Де Брёйне выполнил подачу с углового в штрафную «Лестера», где Марез получил шанс на удар без помех — получилось в дальнюю девятку.

    На 37-й минуте гости получили право на пенальти — Уолкер прихватил Варди в штрафной хозяев. Джейми Варди мощным ударом с «точки» пробил точно под перекладину — Эдерсон не дотянулся до мяча.

    На 54-й минуте Тилеманс сделал передачу вразрез, Кастань дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Варди ловко подстроился и пяткой переправил мяч в ворота.

    Спустя пять минут в ворота «Сити» был назначен еще один пенальти — Варди вошёл в штрафную, поставил корпус и упал в борьбе с Гарсией.

    Джейми с пенальти пробил в нижний угол — Эдерсон угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

    На 77-й минуте Джеймс Мэддисон на фланге убежал от Уолкера, дошёл до штрафной «Сити», сместился чуть к центру и на исполнение пробил в дальнюю девятку — Эдерсон не дотянулся.

    Манчестерский клуб отквитал один мяч на 84-й минуте. Марез с углового навесил в штрафную, Аке выиграл позицию и головой вколотил мяч в ворота «Лестера».

    А на 88-й минуте был назначен третий пенальти в ворота «Манчестера». Мэддисон ворвался в штрафную и упал в борьбе с Менди — арбитр указал на «точку».

    Юри Тилеманс с пенальти пробил точно в угол ворот — без шансов для Эдерсона.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Лестер 2:5
    Голы: 1:0 Рияд Марез (4'), 1:1 Джейми Варди (пенальти) (37'), 1:2 Джейми Варди (54'), 1:3 Джейми Варди (пенальти) (58'), 1:4 Джеймс Мэддисон (77'), 2:4 Натан Аке (84'), 2:5 Юри Тилеманс (пенальти) (88') Манчестер Сити: Эдерсон, Кайл Уолкер, Натан Аке, Бенжамен Менди, Эрик Гарсия, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Фернандиньо (Liam Delap, 51'), Рияд Марез, Филип Фоден (Ферран Торрес, 64'), Рахим Стерлинг Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс (Кристиан Фукс, 80'), Юри Тилеманс, Харви Льюис Барнс, Даниэль Амарти, Нампалис Менди, Деннис Прает (Джеймс Мэддисон, 69'), Тимоти Кастань, Джейми Варди (Келечи Ихеаначо, 85') Предупреждения: Юри Тилеманс (22'), Чаглар Сёюнджю (47'), Даниэль Амарти (51'), Натан Аке (60')

    «Лестер», одержавший третью победу на старте чемпионата, набрал девять очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ.

    «Манчестер Сити», для которого эта игра стала второй в чемпионате, с тремя очками расположился на 12-м месте.

    В следующем туре «Лестер» на своем поле сыграет против «Вест Хэма», а «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Лидсом». 0

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