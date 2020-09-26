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    Дубль Айртона принес «Спартаку» победу над «Тамбовом»

    «Тамбов» — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Спартак» одержал победу над «Тамбовом» в выездном матче девятого тура российской Премьер-лиги.

    Футболисты «Спартака»
    Футболисты «Спартака»

    Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Первый гол «красно-белые» забили на 75-й минуте. Айртон удачно подобрал мяч в чужой штрафной и мощным ударом поразил ближний угол ворот соперника.

    Спустя девять минут Айртон оформил дубль. В этот раз он точно пробил из-за пределов штрафной площади, когда подобрал мяч после неудачного выноса игроков «Тамбова».

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 52-й минуте на Эсекьеля Понсе.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Тамбов — Спартак 0:2
    Голы: 0:1 Айртон Лукас (75'), 0:2 Айртон Лукас (84') Тамбов: Никита Чагров, Алексей Грицаенко, Александр Каплиенко, Сослан Таказов (Никита Чичерин, 86'), Гурам Тетрашвили, Евгений Шляков, Виталий Балашов (Павел Карасев, 46'), Антон Килин, Валерий Чуперка, Кирилл Панченко (Михаил Костюков, 82'), Владимир Обухов (German Onugkha, 82') Спартак: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Илья Кутепов (Илья Гапонов, 53'), Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев (Александр Соболев, 74'), Алекс Краль, Роман Зобнин, Наиль Умяров (Андрей Ещенко, 46'), Александр Кокорин (Эсекьель Понсе, 52'), Джордан Ларссон (Остон Урунов, 86') Предупреждения: Илья Кутепов (10'), Виталий Балашов (40'), Эсекьель Понсе (55'), Валерий Чуперка (57'), Никита Чагров (82'), Роман Зобнин (87'), Александр Каплиенко (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает первое место (20 очков), а «Тамбов» — 13-е (7 очков). 0

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