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    Шапи остался в запасе «Краснодара» на матч с «Сочи»

    «Сочи» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

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    ФК «Сочи» и «Краснодар» объявили стартовые составы на игру девятого тура чемпионата России.

    «Краснодар»
    «Краснодар»

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Мевля, Маммана, Заика, Набиуллин, Юсупов, Нобоа, Бурмистров, А.Заболотный, Жоаозиньо.

    Запасные: Н.Заболотный, Юрганов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Д.Пруцев, Немченко, Боковой, Е.Пруцев.

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Петров, Уткин, Олссон, Вильена, Классон, Берг, Кабелла.

    Запасные: Синицын, Сорокин, Рамирес, Зазинский, Мацукатов, Камболов, Кутовой, Сулейманов.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.21, на успех «Сочи» — 3.35, на ничью — 3.78. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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