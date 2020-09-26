«Сочи» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты

объявили стартовые составы на игру девятого тура чемпионата России.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Мевля, Маммана, Заика, Набиуллин, Юсупов, Нобоа, Бурмистров, А.Заболотный, Жоаозиньо.

Запасные: Н.Заболотный, Юрганов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Д.Пруцев, Немченко, Боковой, Е.Пруцев.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайо, Петров, Уткин, Олссон, Вильена, Классон, Берг, Кабелла.

Запасные: Синицын, Сорокин, Рамирес, Зазинский, Мацукатов, Камболов, Кутовой, Сулейманов.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 2.21, на успех «Сочи» — 3.35, на ничью — 3.78. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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