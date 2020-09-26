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    Слуцкий: Матч с «Ротором» состоится. «Рубин» такого рода подарков не получает

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признался, что ждет сложного матча с волгоградским «Ротором» в девятом туре чемпионата России.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Ранее из-за коронавируса в волгоградском клубе не состоялись два матча РПЛ: «Ротор» — «Краснодар» и «Ростов» — «Ротор». В этих встречах волгоградцам засчитали технические поражения.

    «Матч состоится. Мы такого рода подарков не получаем. И прекрасно помним матч с "Оренбургом" в прошлом году, который был одним из самых сложных в сезоне. Готовимся к сложной игре.

    Юра Дюпин вернулся в общую группу и тренируется всю неделю. Всегда есть мелкие повреждения, но, надеюсь, обойдемся без потерь. Мы уже давно отталкиваемся от собственного построения игры, даже когда играем с такими большими командами, как "Спартак". Отталкиваемся от своих атакующих действий и моделей, которые отрабатываем на тренировках. Так что каких-то сложностей при подготовке не возникает», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

    Матч между «Ротором» и «Рубином» запланирован на 27 сентября. 0

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