«Сент-Этьен» — «Ренн»: счет 0:3, обзор голов

В матче 5-го тура французской Лиги 1крупно уступилсо счетом 0:3.

Наиф Агуэрд счет открыл. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу гостей. В начале второго тайма «Сент-Этьен» забил, но гол отменили после VAR из-за оффсайда.

Сехру Гирасси на 54-й и Адриен Юну на 90-й минуте матча увеличили отрыв в счете, принеся победу «Ренну».

Футбол. Франция. Лига 1 Сент-Этьен — Ренн 0:3 Голы: 0:1 Наиф Агер (33'), 0:2 Серу Гирасси (53'), 0:3 Адриен Эну (89') Сент-Этьен: Джесси Мулен, Ароль Мукуди, Тимоте Колодзейчак, Иванн Макон, Aimen Moueffek (Весли Фофана, 46'), Махди Камара, Адиль Аушиш (Жан-Филипп Крассо, 61'), Арно Норден (Максанс Ривера, 73'), Дени Буанга (Tyrone Tormin, 81'), Зеду Юссуф (Иван Неу, 46'), Ромен Амума Ренн: Ромен Сален, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Амари Траоре, Брандон Соппи, Эдуардо Камавинжа (Georginio Rutter, 90'), Бенжамен Буриго (Жонас Мартен, 84'), Стивен Н'Зонзи, Серу Гирасси (Адриен Эну, 84'), Мартен Терье (Флавьен Тэт, 70'), Ромен дель Кастильо (Рафаэл Диас, 70') Предупреждения: Стивен Н'Зонзи (68'), Иван Неу (90')

«Красно-черные» продолжают играть без поражений. Это четвертая победа гостей подряд. В таблице они являются лидерами. «Сент-Этьен» занимает третье место, имея 10 очков. 0