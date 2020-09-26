Джикия: Перед «Зенитом» хороший настрой. Спокойно ждем игру

Защитник «Спартака»поделился впечатлениями от победы над(2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Хорошая игра. Самое главное, что мы выиграли. Отмененный гол? Даже не пересматривал моменты. Посмотрим по пути в аэропорт.

Ещенко провел 100-й матч? Порох остался, отлично тренируется. Выходит на поле, и ему тренер доверяет.

Очень благодарны ему за такое отношение, и что в таком возрасте не уступает вообще никому в борьбе. Огромный молодец.

Игра Кокорина? Хорошо оцениваю. Он хорошо двигался. Посмотрим, как будет дальше.

Хороший настрой перед игрой с "Зенитом". Одержали сегодня победу, это тоже очень важно, чтобы подойти к игре с хорошими эмоциями. Спокойно ждем игру.

Соперничество с "Зенитом"? В таблице много команд. Спокойно отношусь к этому. Идет сезон, закончился девятый тур», — сказал Джикия Sport24.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября. 0