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    Джикия: Перед «Зенитом» хороший настрой. Спокойно ждем игру

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    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» (2:0) в матче 9-го тура РПЛ.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Хорошая игра. Самое главное, что мы выиграли. Отмененный гол? Даже не пересматривал моменты. Посмотрим по пути в аэропорт.

    Ещенко провел 100-й матч? Порох остался, отлично тренируется. Выходит на поле, и ему тренер доверяет.

    Очень благодарны ему за такое отношение, и что в таком возрасте не уступает вообще никому в борьбе. Огромный молодец.

    Игра Кокорина? Хорошо оцениваю. Он хорошо двигался. Посмотрим, как будет дальше.

    Хороший настрой перед игрой с "Зенитом". Одержали сегодня победу, это тоже очень важно, чтобы подойти к игре с хорошими эмоциями. Спокойно ждем игру.

    Соперничество с "Зенитом"? В таблице много команд. Спокойно отношусь к этому. Идет сезон, закончился девятый тур», — сказал Джикия Sport24.

    Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября. 0

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