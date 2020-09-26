«Байер» — «Лейпциг»: счет матча 1:1, обзор голов

Леверкузенскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 2-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе гостей голом отметился Эмиль Форсберг (14), у хозяев поля отличился Керем Демирбай (20).

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — РБ Лейпциг 1:1 Голы: 0:1 Эмиль Форсберг (14'), 1:1 Керем Демирбай (20') Байер: Лукаш Градецки, Свен Бендер (Жонатан Та, 58'), Ларс Бендер (Александар Драгович, 90'), Эдмон Тапсоба, Дэйли Синкгравен, Керем Демирбай (Надим Амири, 78'), Чарлес Арангис, Флориан Вирц, Патрик Шик, Мусса Диаби, Карим Беллараби (Леон Бэйли, 78') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Клостерман, Норди Мукиэле, Анхелиньо, Амаду Айдара, Эмиль Форсберг (Кристофер Нкунку, 66'), Тайлер Адамс, Даниэль Ольмо (Бенджамин Хенрихс, 86'), Кевин Кампль (Хван Хи Чан, 46'), Юссуф Поульсен (Александр Сёрлот, 27') Предупреждения: Керем Демирбай (19'), Лукас Клостерман (45'), Амаду Айдара (65'), Тайлер Адамс (90')

После этой игры «Лейпциг» набрал четыре очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице бундеслиги, «Байер» с двумя очками занимает девятое место.

В следующем туре «Лейпциг» на своем поле встретится с «Шальке», а «Байер» в гостях сыграет против «Штутгарта».

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В другом матче «Штутгарт» разобрался с «Майнцем», отправив в сетку ворот оппонента четыре мяча — 4:1.

Команды заканчивали матч в меньшинстве. Сначала за две желтые карточки поле покинул защитник хозяев Мусса Ниакате, а затем составы уравнял Паскаль Штенцель.

Футбол. Германия. Бундеслига Майнц — Штутгарт 1:4 Голы: 1:0 Робин Куайсон (13'), 1:1 Силла Вамангитука (45'), 1:2 Даниэль Дидави (61'), 1:3 Mateo Klimowicz (80'), 1:4 Sasa Kalajdzic (86') Майнц: Робин Центнер, Йерри Юсте Ст., Даниэль Брозински (Жонатан Буркардт, 82'), Мусса Ньякат, Боте Баку, Жан-Поль Бутьюс (Александер Хак, 82'), Данни Латца, Робин Куайсон, Карим Онисиво, Леандро Баррейро Мартинс (Левин Эцтунали, 70'), Jean-Philippe Mateta (Paul Nebel, 86') Штутгарт: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Марк-Оливер Кемпф, Паскаль Штенцель, Ватару Эндо, Гонсало Кастро (Mateo Klimowicz, 74'), Силла Вамангитука (Роберто Массимо, 83'), Орел Мангала (Филипп Клемент, 87'), Borna Sosa, Sasa Kalajdzic (Хамади Аль-Гаддиуи, 87'), Даниэль Дидави (Tanguy Coulibaly, 82') Предупреждения: Мусса Ньякат (37'), Паскаль Штенцель (52'), Орел Мангала (70'), Гонсало Кастро (74'), Мусса Ньякат (77'), Паскаль Штенцель (90')

Еще в одном матче «Арминия» одолела на своем поле «Кельн» благодаря голу Йоана Эдмундссона в концовке — 1:0.