Сын Зидана продолжит карьеру в Марокко

Сын главного тренера, продолжит карьеру в Марокко. Об этом сообщил известный в прошлом футболист Роберто Карлос.

25-летний полузащитник станет игроком клуба «Видад» из Касабланки, являющийся его агентом.

Сын экс-полузащитника сборной Франции и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана с января является игроком «Альмерии». В составе команды второго дивизиона Испании он сыграл четыре матча.

«Видад» — один из грандов марокканского футбола. Клуб 20 раз выигрывал чемпионат и еще девять раз побеждал в Кубке страны. Кроме того, он дважды триумфовал в африканской Лиге чемпионов (последний раз в 2017), а в 2011 и 2019 играл в финале турнира. 0