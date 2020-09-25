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    Сын Зидана продолжит карьеру в Марокко

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    Сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, Энцо Зидан, продолжит карьеру в Марокко. Об этом сообщил известный в прошлом футболист Роберто Карлос.

    Энцо Зидан
    Энцо Зидан

    25-летний полузащитник станет игроком клуба «Видад» из Касабланки, являющийся его агентом.

    Сын экс-полузащитника сборной Франции и главного тренера «Реала» Зинедина Зидана с января является игроком «Альмерии». В составе команды второго дивизиона Испании он сыграл четыре матча.

    «Видад» — один из грандов марокканского футбола. Клуб 20 раз выигрывал чемпионат и еще девять раз побеждал в Кубке страны. Кроме того, он дважды триумфовал в африканской Лиге чемпионов (последний раз в 2017), а в 2011 и 2019 играл в финале турнира. 0

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