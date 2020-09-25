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    Селюк призвал убрать лимит на легионеров в РПЛ

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    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал вылет московского «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы после своих первых матчей в квалификации.

    Дмитрий Селюк
    Дмитрий Селюк

    «Думали, что проигрыш "Динамо" — это дно. Но "Ростов" выступил еще хуже, учитывая, что играл дома. Если спросить, за сколько можно приобрести любого игрока "Ростова", цена будет запредельной. А на самом деле — пшик, мыльный пузырь. Пора убирать лимит», — написал Селюк в своем Twitter.

    Напомним, динамовцы проиграли в гостях тбилисскому «Локомотиву» (1:2) в рамках 2-го раунда, а ростовчане уступили на своем поле «Маккаби» из Хайфы (1:2) в матче 3-го раунда.

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