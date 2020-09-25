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    Лопетеги: Футболисты «Севильи» гордятся матчем против «Баварии»

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Германии Бавария Футбол Испании Севилья
    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги высказал свое мнение о матче за Суперкубок УЕФА, в котором его команда уступила «Баварии» (1:2).

    Юлен Лопетеги
    Юлен Лопетеги

    «Проигрывать всегда больно. Особенно, если это финал, если ты действительно имел шансы на победу. Да, нам приходилось весьма туго, но мы находили в себе силы, чтобы уколоть соперника.

    А он забил тогда, когда это казалось наименее реальным. Мы снова приступили к тренировкам лишь 12 дней назад, но в итоге смогли идти нос в нос с сильнейшим клубом Европы.

    Увы, мы не реализовали свои моменты. У соперника был невероятный вратарь в лице Нойера. Но мы очень гордимся своей командой, своим отношением к делу, своими усилиями и характером.

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    • Вера не покидала нас. Да, мы едем домой без трофея, но гордимся тем, что сделали», — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА. 0

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