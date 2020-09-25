Лопетеги: Футболисты «Севильи» гордятся матчем против «Баварии»

Главный тренервысказал свое мнение о матче за Суперкубок УЕФА, в котором его команда уступила(1:2).

«Проигрывать всегда больно. Особенно, если это финал, если ты действительно имел шансы на победу. Да, нам приходилось весьма туго, но мы находили в себе силы, чтобы уколоть соперника.

А он забил тогда, когда это казалось наименее реальным. Мы снова приступили к тренировкам лишь 12 дней назад, но в итоге смогли идти нос в нос с сильнейшим клубом Европы.

Увы, мы не реализовали свои моменты. У соперника был невероятный вратарь в лице Нойера. Но мы очень гордимся своей командой, своим отношением к делу, своими усилиями и характером.

Вера не покидала нас. Да, мы едем домой без трофея, но гордимся тем, что сделали», — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА. 0