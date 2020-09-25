«Герат» — «Айнтрахт»: счет 1:3, обзор голов

В матче 2-го тура немецкой Бундеслигина выезде обыгралсо счетом 3:1.

На 30-й минуте матча Андре Силва открыл счет ударом с пенальти. Через семь минут Ба Дост удвоил преимущество гостей. Себастьян Роде на 71-минуте встречи сделал серьезную заявку на победу «орлов». В обоих случаях ассистентом выступил Даити Камада.

Единственный гол хозяев снова забили гости. Мартин Хинтереггер имел неосторожность записать на свой счет автогол.

Футбол. Германия. Бундеслига Герта — Айнтрахт Ф 1:3 Голы: 0:1 Андре Силва (пенальти) (30'), 0:2 Бас Дост (36'), 0:3 Себастьян Роде (71'), 1:3 Мартин Хинтереггер (автогол) (77') Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик (Дейорайсо Зефёйк, 46'), Максимилиан Миттельштедт, Дедрик Боята, Джордан Торунарига, Никлас Штарк, Владимир Дарида (Арне Майер, 46'), Матеус Кунья, Лука Тусар, Кшиштоф Пёнтек (Джон Кордоба, 46'), Доди Лукебакио (Daishawn Redan, 83') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Мартин Хинтереггер, Давид Абрахам, Макото Хасебе, Штефан Ильзанкер, Филип Костич (Стивен Цубер, 15'), Даити Камада, Себастьян Роде (Джибриль Соу, 85'), Алмами Туре (Рагнар Ахе, 66'), Бас Дост (Данни да Коста, 66'), Андре Силва (Аймен Баркок, 85') Предупреждения: Лука Тусар (35'), Себастьян Роде (47'), Алмами Туре (56'), Матеус Кунья (73'), Дедрик Боята (78'), Даити Камада (84'), Штефан Ильзанкер (90')

«Айнтрахт» идет на первой позиции. У команды Ади Хюттера 4 очка. «Герта» имеет 3 балла и занимает 6-е место. 0