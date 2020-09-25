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    Губерниев: Уровень российского футбола — это Черногория, Северная Македония и Израиль

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    Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что поражение «Ростова» от «Маккаби» (1:2) в квалификации Лиги Европы стало очередным подтверждением низкого уровня российского футбола.

    Дмитрий Губерниев
    Дмитрий Губерниев

    «Вылет "Ростова" — та самая ласточка, что в сени к нам летит. Карпин все объяснил, что не смогли справиться с колоссальным волнением, мастерства действительно не хватило.

    Сейчас нам надо спокойно принять, что наш уровень — это Черногория, Северная Македония, Израиль. Не топ-6, а топ-10 европейских чемпионатов, и даже оттуда мы можем вылететь, потому что уровень РПЛ слабенький.

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    • После вылета "Динамо" я говорил, что сейчас отличный момент, чтобы оттолкнуться от дна и пойти наверх. Поступательное движение вперед есть — хорошая молодежь, талантливые тренеры. Надо испить чашу до дна, а когда нальют другую, ее можно будет посмаковать.

    После ЧМ-2018 футбол всех нас объединяет и сохраняет настроение нации. Даже мое сердце ему предано, ведь я остаюсь единственным в стране футбольным обозревателем», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс». 0

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