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    «Фулхэм», «Бернли» и «Брайтон» вышли в 1/8 финала Кубка лиги

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Фулхэм Шеффилд Уэнсдей Брайтон энд Хоув Альбион Престон Норт Энд Сток Сити Бернли Миллуолл
    В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Фулхэм» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:0.

    В составе «дачников» отличились французский нападающий Абубакар Камара и ямайский хавбек Бобби Рид.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Фулхэм — Шеффилд Уэнсдей 2:0
    Голы: 1:0 Абубакар Камара (9'), 2:0 Бобби Рид (32')

    В другом матче 3-го раунда «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде победил «Престон» — 2:0.

    Во втором тайме голы на свой счет записали иранский форвард Алиреза Джаханбакш и аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Престон Норт Энд — Брайтон энд Хоув Альбион 0:2
    Голы: 0:1 Алиреза Джаханбакш (57'), 0:2 Alexis Mac Allister (75') Предупреждение: (10')

    Еще в одном матче «Сток Сити» на своем поле одолел «Гиллингем» благодаря единственному голу нападающего Тайриз Кэмбелла в конце первого тайма.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Сток Сити — Гиллингем 1:0
    Гол: 1:0 Тайриз Кэмбелл (37')

    В 1/16 финала Кубка лиги «Миллуолл» дома проиграл «Бернли» со счетом 0:2.

    Голы на свой счет записали Джош Браунхилл и Мацей Выдра.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Миллуолл — Бёрнли 0:2
    Голы: 0:1 Джош Браунхилл (45'), 0:2 Матей Выдра (90')
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