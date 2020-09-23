«Фулхэм», «Бернли» и «Брайтон» вышли в 1/8 финала Кубка лиги

В матче 1/16 финала Кубка английской лиги «Фулхэм» одержал домашнюю победу над «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 2:0.

В составе «дачников» отличились французский нападающий Абубакар Камара и ямайский хавбек Бобби Рид.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Фулхэм — Шеффилд Уэнсдей 2:0 Голы: 1:0 Абубакар Камара (9'), 2:0 Бобби Рид (32')

В другом матче 3-го раунда «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде победил «Престон» — 2:0.

Во втором тайме голы на свой счет записали иранский форвард Алиреза Джаханбакш и аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Престон Норт Энд — Брайтон энд Хоув Альбион 0:2 Голы: 0:1 Алиреза Джаханбакш (57'), 0:2 Alexis Mac Allister (75') Предупреждение: (10')

Еще в одном матче «Сток Сити» на своем поле одолел «Гиллингем» благодаря единственному голу нападающего Тайриз Кэмбелла в конце первого тайма.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Сток Сити — Гиллингем 1:0 Гол: 1:0 Тайриз Кэмбелл (37')

В 1/16 финала Кубка лиги «Миллуолл» дома проиграл «Бернли» со счетом 0:2.

Голы на свой счет записали Джош Браунхилл и Мацей Выдра.