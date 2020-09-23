Конфедерация футбола Бразилии (CBF) рассмотрит вопрос возвращения болельщиков на стадионы с октября, сообщает Globoesporte.

В Бразилии могут с октября вернуть болельщиков на трибуны globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Как передает источник, 24 сентября руководство организации проведет встречу с клубами высшего дивизиона страны в формате видеоконференции.

Отмечается, что CBF получила зеленый свет от федерального правительства и Минздрава на реализацию плана возвращения болельщиков на стадионы чемпионата Бразилии. При этом ожидается, что обсуждения вызовут споры из-за разной ситуации с распространением коронавируса в штатах страны.

Условием является то, что каждый штат и муниципалитет выполняют свои протоколы и принимают соответствующие санитарные меры для приема зрителей. 0