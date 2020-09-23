В Бразилии могут с октября вернуть болельщиков на трибуны
globallookpress.com
Как передает источник, 24 сентября руководство организации проведет встречу с клубами высшего дивизиона страны в формате видеоконференции.
Отмечается, что CBF получила зеленый свет от федерального правительства и Минздрава на реализацию плана возвращения болельщиков на стадионы чемпионата Бразилии. При этом ожидается, что обсуждения вызовут споры из-за разной ситуации с распространением коронавируса в штатах страны.
Условием является то, что каждый штат и муниципалитет выполняют свои протоколы и принимают соответствующие санитарные меры для приема зрителей. 0