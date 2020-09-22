Матч «Торино» с «Аталантой» могут перенести из-за коронавируса

Матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу между«Торино» инаходится под вопросом, передает Sky Sport Italia.

Отмечается, что один из представителей туринского клуба заразился коронавирусом, при этом не отмечается, футболист или другой сотрудник.

Если новый тест подтвердит у зараженного наличие опасной инфекции в организме, то вся команда должна будет отправиться на самоизоляцию.

Таким образом, матч 2-го тура Серии А «Торино» — «Аталанта», намеченный на 26 сентября, остается под вопросом. Напомним, что 9 сентября у одного из сотрудников туринского клуба уже был положительный результат на COVID-19, из-за чего команде пришлось отменить товарищеский матч. 0