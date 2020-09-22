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    Матч «Торино» с «Аталантой» могут перенести из-за коронавируса

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    Матч 2-го тура чемпионата Италии по футболу между «Торино» и «Аталантой» находится под вопросом, передает Sky Sport Italia.

    Матч «Торино» с «Аталантой» могут перенести из-за коронавируса
    Матч «Торино» с «Аталантой» могут перенести из-за коронавируса

    Отмечается, что один из представителей туринского клуба заразился коронавирусом, при этом не отмечается, футболист или другой сотрудник.

    Если новый тест подтвердит у зараженного наличие опасной инфекции в организме, то вся команда должна будет отправиться на самоизоляцию.

    Таким образом, матч 2-го тура Серии А «Торино» — «Аталанта», намеченный на 26 сентября, остается под вопросом. Напомним, что 9 сентября у одного из сотрудников туринского клуба уже был положительный результат на COVID-19, из-за чего команде пришлось отменить товарищеский матч. 0

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