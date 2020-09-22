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    Гендиректор «Зенита»: Я хотел бы увидеть кадр с линией офсайда Дзюбы

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение РФС признать гол Артема Дзюбы в матче 8-го тура РПЛ против «Урала» (1:1) ошибочным.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    На 4-й минуте Артем Дзюба поразил ворота екатеринбуржцев. Мяч изначально не был засчитан из-за офсайда, но ВАР рекомендовал засчитать гол.

    В РФС отметили, что линия офсайда была проведена неправильно: по голове Дзюбы, а не по стопе.

    «Я с момента окончания матча просил провести судейскую экспертизу этого эпизода. Это надо делать вне зависимости от того, обращался клуб с жалобами или нет.

    Помимо команд есть миллионы болельщиков со своим мнением, они хотят знать.

    Обсуждать здесь нечего особо. Признали, что судья на ВАР ошибся. Или это сам ВАР ошибся, непонятно. Видимо, офсайд был, раз такое решение вынесли.

    Я лично хотел бы увидеть кадр с линией офсайда в момент передачи. Чтобы не было каких-то снимков до или после передачи.

    Стоп-кадр вообще никакого отношения к принятию решений не имеет. Зачем нужно было его помещать в решение, что, вот, телевещатель сделал кадр без линии.

    А как он сделает линию? Это же не его работа! Так что мне не хватает в этом решении одного: как в момент передачи Кругового должна была проходить линия? Тогда бы все было наглядно и понятно.

    Надеюсь, в дальнейшем наши судьи будут работать более профессионально, без ошибок, потому что у "Зенита" нет никакой другой цели, кроме побед без судейских ошибок», — заявил Медведев «Спорт-Экспрессу». 0

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