ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Локомотива»Три очка важнее зрелищности. «Локомотив» победил несмотря на посредственный футбол
  • 07:00
    • «Лейкерс» вырвали победу у «Денвера»
  • 20:58
    • «Локомотив» минимально выиграл у «Тамбова»
  • 00:23
    • «Лилль» упустил победу над «Марселем»
  • 23:51
    • «Реал» и «Реал Сосьедад» победителя не определили
  • 23:40
    • «Ювентус» с победы стартовал в сезоне 2020/21
    Все новости спорта

    Зидан: «Реал» провел хорошую встречу с «Сосьедадом»

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Реал Сосьедад Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче с «Реалом Сосьедад» (0:0) в рамках 2-го тура Примеры.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Доволен игрой, хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне. У нас были возможности забить в первом тайме, но не смогли реализовать свои моменты. После перерыва моментов уже не было для гола, но в целом позитивно воспринимаем игру.

    Да, "Реал" потерял два очка. Но это была хорошая игра. Мы не пропустили, а это важно. Надо искать варианты в атаке. Надо улучшать игру впереди. Будем стараться», — цитирует Зидана AS.

    В следующем туре мадридский клуб в гостях 26 сентября сыграет против «Бетиса». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Манчестер Сити» наконец-то выиграть у «Вулверхэмптона»?
  • «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • Ускорит ли «Ахмат» отставку Новикова из «Динамо»?
  • «Динамо» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Как «Милан» начнет новый чемпионат Италии?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 10 000 рублей ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.51
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 22:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Цзянсу Сунин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  1.92
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.63
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры