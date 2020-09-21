Зидан: «Реал» провел хорошую встречу с «Сосьедадом»

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат в матче с(0:0) в рамках 2-го тура Примеры.

«Доволен игрой, хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне. У нас были возможности забить в первом тайме, но не смогли реализовать свои моменты. После перерыва моментов уже не было для гола, но в целом позитивно воспринимаем игру.

Да, "Реал" потерял два очка. Но это была хорошая игра. Мы не пропустили, а это важно. Надо искать варианты в атаке. Надо улучшать игру впереди. Будем стараться», — цитирует Зидана AS.

В следующем туре мадридский клуб в гостях 26 сентября сыграет против «Бетиса». 0