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    Ловрен и Влашич вызваны в сборную Хорватии

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    Сборная Хорватии огласила заявку национальной команды на октябрьские матчи.

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    В состав «шашечных» вызваны три футболиста российских клубов: защитник «Зенита» Деян Ловрен, защитник «Рубина» Филип Уремович и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

    Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Симон Слуга («Лутон Таун», Англия), Иво Грбич («Атлетико», Испания).

    Защитники: Домагой Вида («Бешикташ», Турция), Деян Ловрен («Зенит», Россия), Шиме Врсалько («Атлетико», Испания), Тин Едвай («Байер», Германия), Борна Баришич («Глазго Рейнджерс», Шотландия), Дуе Калета-Кар («Марсель», Франция), Дарио Мелняк («Ризеспор», Турция), Филип Уремович («Рубин», Россия), Домагой Брадарич («Лилль», Франция).

    Полузащитники: Лука Модрич («Реал», Испания), Матео Ковачич («Челси», Англия), Марсело Брозович («Интер», Италия), Милан Бадель («Дженоа», Италия), Марко Рог («Кальяри», Италия), Марио Пашалич («Аталанта», Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия).

    Нападающие: Иван Перишич («Интер», Италия), Андрей Крамарич («Хоффенхайм», Германия), Анте Ребич («Милан», Италия), Йосип Брекало («Вольфсбург», Германия), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Мальорка», Испания), Антонио Мирок Чолак («Риека»).

    Сборная Хорватии в октябре проведет товарищеский матч со Швейцарией и игры Лиги наций со Швецией и Францией. 0

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