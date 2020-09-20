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    «Ренн» поднялся на первое место в Лиге 1

    «Ренн» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ренн Монако Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В домашнем матче четвертого тура французской Лиги 1 «Ренн» переиграл «Монако» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости вышли вперед на 28-й минуте благодаря точному удару Виссама Бен-Йеддера.

    «Красно-черные» восстановили паритет на 81-й минуте, когда отличился Стивен Н'Зонзи с передачи Адриена Трюффера.

    А уже в компенсированное время точным ударом отметился сам Трюффер и принес хозяевам победу.

    Российский хавбек «монегасков» Александр Головин не попал в заявку на игру из-за травмы.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Монако 2:1
    Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (28'), 1:1 Стивен Н'Зонзи (81'), 2:1 Адриен Трюффер (90') Ренн: Ромен Сален, Дамьен Да Сильва, Наиф Агер, Фет Мауасса (Адриен Трюффер, 41'), Амари Траоре, Эдуардо Камавинжа (Флавьен Тэт, 80'), Бенжамен Буриго (Жонас Мартен, 80'), Стивен Н'Зонзи, Рафаэл Диас (Ромен дель Кастильо, 58'), Серу Гирасси, Мартен Терье Монако: Бенжамен Леком, Аксель Дисаси, Рубен Агилар, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль, Сеск Фабрегас (Виллем Геббельс, 72'), Орельен Чуаэми (Стеван Йоветич, 90'), Юссуф Фофана, Виссам Бен-Йеддер (Генри Оньекуру, 82'), Кевин Фолланд (Желсон Мартинш, 82'), Софьян Диоп (Гильермо Марипан, 90') Предупреждения: Аксель Дисаси (68'), Виллем Геббельс (76'), Мартен Терье (90')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Ренн» поднялся на первое место (10 очков), «Монако» идет пятым (7 очков). 0

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