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    Миранчук постарается догнать брата до конца сезона

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    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, ставший лучшим игроком матча с «Тамбовом» (1:0) в восьмом туре чемпионата России, поделился эмоциями после победы.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    «Напряженная концовка. Во втором тайме чуть подсели, но это больше психологический момент. В конце первого нужно было забивать еще один гол и спокойно выходить на второй тайм с преимуществом в два мяча. Было бы легче.

    У нас были возможности в контратаках, но мы их не использовали. Мне нравится, когда много игроков в атаке, когда все ребята друг друга понимают. Так легче.

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    • Догоню ли брата по количеству наград лучшему игроку матча? Все зависит от меня, буду стараться. Но больше рад, что победили. Двигаемся дальше», — цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива». 0

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