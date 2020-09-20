Миранчук постарается догнать брата до конца сезона

Антон Миранчук
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«Напряженная концовка. Во втором тайме чуть подсели, но это больше психологический момент. В конце первого нужно было забивать еще один гол и спокойно выходить на второй тайм с преимуществом в два мяча. Было бы легче.
У нас были возможности в контратаках, но мы их не использовали. Мне нравится, когда много игроков в атаке, когда все ребята друг друга понимают. Так легче.
Догоню ли брата по количеству наград лучшему игроку матча? Все зависит от меня, буду стараться. Но больше рад, что победили. Двигаемся дальше», — цитирует Миранчука официальный сайт «Локомотива». 0