«Ротор» расторг контракт с защитником

Антон Пискунов
ФК «Ротор»
Контракт с 31-летним футболистом досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон.
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Антон Пискунов покидает «Ротор» Трудовое соглашение с защитником досрочно расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Футболист перебрался в Волгоград летом 2017 года. В составе сине-голубых он сыграл 70 матчей и забил 3 гола. Вместе с «Ротором» по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги завоевал право выхода в #ТинькоффРПЛ. Мы благодарим игрока за самоотверженность, профессионализм и яркие эмоции! Желаем успехов в дальнейшей карьере! Антон, спасибо! Волгоград будет скучать!
Пискунов выступал за «Ротор» с лета 2017 года. В 70 проведенных матчей в составе волгоградцев от отметился пятью забитыми мячами и семью ассистами.