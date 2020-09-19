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    «Ротор» расторг контракт с защитником

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    Защитник Антон Пискунов покинул «Ротор», сообщает пресс-служба клуба из Волгограда.

    Антон Пискунов
    Антон Пискунов

    Контракт с 31-летним футболистом досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон.

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    Антон Пискунов покидает «Ротор» Трудовое соглашение с защитником досрочно расторгнуто по взаимному соглашению сторон. Футболист перебрался в Волгоград летом 2017 года. В составе сине-голубых он сыграл 70 матчей и забил 3 гола. Вместе с «Ротором» по итогам прошлого сезона Футбольной национальной лиги завоевал право выхода в #ТинькоффРПЛ. Мы благодарим игрока за самоотверженность, профессионализм и яркие эмоции! Желаем успехов в дальнейшей карьере! Антон, спасибо! Волгоград будет скучать!

    Публикация от СК «Ротор» (@fc.rotor)

    Пискунов выступал за «Ротор» с лета 2017 года. В 70 проведенных матчей в составе волгоградцев от отметился пятью забитыми мячами и семью ассистами.

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