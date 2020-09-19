«Ротор» расторг контракт с защитником

Защитникпокинул, сообщает пресс-служба клуба из Волгограда.

Контракт с 31-летним футболистом досрочно расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Пискунов выступал за «Ротор» с лета 2017 года. В 70 проведенных матчей в составе волгоградцев от отметился пятью забитыми мячами и семью ассистами.

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