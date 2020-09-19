«Ливерпуль» объявил о приобретении полузащитника сборной Португалии

«Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о приобретении у «Вулверхэмптона» полузащитника

Срок контракта «красных» с футболистом сборной Португалии не называется.

«Это действительно волнующий момент для меня и моей семьи. Весь мой путь от ребенка до того, как я присоединился к клубу вроде "Ливерпуля", — это просто невероятно. Я просто хочу уже начать.

В настоящий момент это одна из лучших команд в мире. Когда вы смотрите Премьер-лигу, вы всегда видите "Ливерпуль" как один из самых больших клубов в стране, поэтому невозможно сказать им нет», — заявил Жота.

На счету хавбека один гол в четырех матчах за сборную Португалии. 0