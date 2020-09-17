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    Зе Луиш может перейти в «Локомотив»

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    Нападающий «Порту» Зе Луиш решил покинуть команду в межсезонье, сообщает O Jogo.

    Зе Луиш
    Зе Луиш

    По информации издания, в приобретении 29-летнего форварда заинтересованы «Локомотив», «Севилья», «Бенфика», «Сельта», «Фенербахче» и «Истанбул».

    В «Локомотиве» считают Зе Луиша альтернативой Тикиньо Соаресу, другому форварду «Порту», сделка по которому оценивается в 10-12 млн евро.

    «Севилья» хотела подписать Зе Луиша еще прошлой зимой, но тогда «Порту» потребовал за него 20 млн евро. В испанском клубе эту сумму посчитали завышенной.

    Зе Луиш перешел в «Порту» из «Спартака» за 10,75 млн евро. В его активе 31 матч, 10 голов и два голевых паса. 0

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