Семин: Продажа Миранчука? Обезглавить команду перед ЛЧ — это нонсенс

Бывший тренер «Локомотива»считает, что клуб преждевременно продал

24-летний полузащитник перешел в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.

«О Николиче можно что угодно говорить, но сейчас у него очень сложная ситуация, и я его прекрасно понимаю.

Все команды перед Лигой чемпионов укрепляются. "Зенит" явно стал лучше. В Лиге чемпионов команда представляет российский футбол.

И в этот период продать лучшего игрока, причем он стоит в два раза больше...

ЦСКА продает Головина за 30 миллионов евро. Головин тогда был лучшим игроком РПЛ, а в прошлом сезоне лучшим был Алексей.

Нужно было сделать так: Алексей доигрывает Лигу чемпионов, он должен себя хорошо проявить, и потом его можно будет продать дороже.

Обезглавить команду перед Лигой чемпионов — это нонсенс. Для чего тогда мы стремимся попасть в этот великолепный турнир?

На что способен "Локомотив" в Лиге чемпионов? Надо посмотреть группу. Второй фактор — медицинский. Я имею в виду коронавирус.

Мы не знаем, что может произойти завтра. Мне сложно ответить на этот вопрос», — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». 0