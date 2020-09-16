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    Семин: Продажа Миранчука? Обезглавить команду перед ЛЧ — это нонсенс

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    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что клуб преждевременно продал Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    24-летний полузащитник перешел в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.

    «О Николиче можно что угодно говорить, но сейчас у него очень сложная ситуация, и я его прекрасно понимаю.

    Все команды перед Лигой чемпионов укрепляются. "Зенит" явно стал лучше. В Лиге чемпионов команда представляет российский футбол.

    И в этот период продать лучшего игрока, причем он стоит в два раза больше...

    ЦСКА продает Головина за 30 миллионов евро. Головин тогда был лучшим игроком РПЛ, а в прошлом сезоне лучшим был Алексей.

    Нужно было сделать так: Алексей доигрывает Лигу чемпионов, он должен себя хорошо проявить, и потом его можно будет продать дороже.

    Обезглавить команду перед Лигой чемпионов — это нонсенс. Для чего тогда мы стремимся попасть в этот великолепный турнир?

    На что способен "Локомотив" в Лиге чемпионов? Надо посмотреть группу. Второй фактор — медицинский. Я имею в виду коронавирус.

    Мы не знаем, что может произойти завтра. Мне сложно ответить на этот вопрос», — сказал Семин в эфире «Матч ТВ». 0

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