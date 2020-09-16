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    Ди Мария может получить длительную дисквалификацию за плевок в игрока «Марселя»

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    Полузащитнику «Пари Сен-Жермен» Анхелю Ди Марии грозит длительная дисквалификация по итогам матча с «Марселем» в третьем туре чемпионата Франции.

    Анхель Ди Мария
    Анхель Ди Мария

    На видео попал фрагмент, где видно, как Ди Мария плюнул в сторону защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса, сообщает Daily Mail.

    Плевки во время матчей являются серьезным нарушением протокола о коронавирусе.

    Кроме того, в действиях аргентинского футболиста, скорее всего, был злой умысел.

    Ди Марию могут дисквалифицировать на шесть матчей.

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    • Как известно, длительную дисквалификацию после матча с «Марселем» может получить и лидер «ПСЖ» Неймар, который ударил Гонсалеса по голове. Бразилец обвиняет испанского футболиста в расизме. Неймара могут отстранить на ближайшие семь матчей «ПСЖ» в Лиге 1.

    В конце игры ПСЖ — «Марсель» между футболистами произошла потасовка, в результате которой пять футболистов получили красные карточки.

    В минувшие выходные «Марсель» выиграл у «ПСЖ» (1:0) впервые за девять лет. 0

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