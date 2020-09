Неймар после матча с «Марселем»: Жалею, что не ударил этого кретина по лицу

Нападающий «ПСЖ»после матча с «Марселем» (0:1) сделал жесткое заявление по поводу конфликта, который произошел на поле незадолго до завершения игры.

После очередной стычки в составе парижан красные карточки получили Неймар, Леандро Паредес и Левен Курзава, а у «Марселя» были удалены Жордан Амави и Дарио Бенедетто.

Неймар во время потасовки ударил игрока «Марселя» Альваро Гонсалеса. Бразилец обвинил испанского футболиста в расизме.

«Жалею только о том, что не ударил этого кретина по лицу.

ВАР легко разглядел мою "агрессию". Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сукиным сыном», — написал Неймар в своем твиттере.

It was pretty obvious all game a red card was coming, finally got 5 in one go in the 97th minute with this “fight” breaking out. Kurzawa with a kick, Neymar punching Gonzalez in back of head. 14 yellow cards and 5 red cards in the game, could’ve been more too! #Ligue1 #PSGOM pic.twitter.com/Iv003OeZD0