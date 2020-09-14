Подпалый признал неудачу команды в первом тайме

Сергей Подпалый
ФК «Арсенал» Тула
«К сожалению, проиграли. У нас первый тайм не получился, особенно отрезок, когда пропустили. Во втором тайме игра поменялась, начали спокойнее играть. Предложили успокоиться, а то в первом тайме волновались.
Второй тайм получился, были хорошие моменты, могли забить при счете 2:1, но подвела реализация. Пропустили спорный третий гол. Проиграли 1:3, к сожалению.
Почему назвал третий гол спорным? Если VAR проверяет, значит были сомнения, значит гол спорный. Похоже было, но засчитали и засчитали. Не стоит возвращаться к этому», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс». 0