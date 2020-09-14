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    Подпалый признал неудачу команды в первом тайме

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый поделился эмоциями после поражения от «Зенита» (1:3) в матче седьмого тура чемпионата России.

    Сергей Подпалый
    Сергей Подпалый

    «К сожалению, проиграли. У нас первый тайм не получился, особенно отрезок, когда пропустили. Во втором тайме игра поменялась, начали спокойнее играть. Предложили успокоиться, а то в первом тайме волновались.

    Второй тайм получился, были хорошие моменты, могли забить при счете 2:1, но подвела реализация. Пропустили спорный третий гол. Проиграли 1:3, к сожалению.

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    • Почему назвал третий гол спорным? Если VAR проверяет, значит были сомнения, значит гол спорный. Похоже было, но засчитали и засчитали. Не стоит возвращаться к этому», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс». 0

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