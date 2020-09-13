«Вальядолид» — «Реал Сосьедад»: счет 1:1, обзор голов

В первом туре испанской Примерысыграли вничью со счетом 1:1.

Игрок хозяев Мичел счет на 40 минуте открыл, благодаря чему команда ушла на перерыв с преимуществом в один мяч.

Во втором тайме на 60 минуте голом отметились уже гости. Футболист «королевского клуба» Роберто Лопес закрутил мяч в штрафную со стандарта и вратарь соперников ошибся при приеме круглого, выпустив его из рук.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Реал Сосьедад 1:1 Голы: 1:0 Мичел Эрреро (39'), 1:1 Роберто Лопес (60') Вальядолид: Хорди Масип, Бруно Гонсалес, Хави Мойяно, Начо Мартинес, Хоакин Фернандес, Оскар Плано (Пабло Эрвияс, 70'), Фабиан Орельяна, Феде Сан Эметерио, Мичел Эрреро (Kike Perez, 70'), Вальдо Рубио (Шош-Зальман Вайссман, 80'), Серхио Гвардиола Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Диего Льоренте, Ариц Элустондо, Айэн Муньос, Андони Горосабель, Игор Субельдия, Порту Кристиан, Микель Мерино, Андер Барренечеа (Аднан Янузай, 78'), Роберто Лопес (Микель Оярсабаль, 78'), Александер Исак (Хон Баутиста, 78') Предупреждения: Мичел Эрреро (44'), Начо Мартинес (51'), Ариц Элустондо (62'), Вальдо Рубио (64'), Хоакин Фернандес (69')

Команды набрали по одному баллу. «Пусела» обосновались на 5 позиции, а гости заняли 4 позицию. 0