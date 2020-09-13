Фернандес намерен играть в России только за ЦСКА

Защитник ЦСКАзаявил, что если и покинет состав «армейцев», то не перейдет другой российский клуб.

«Со всей ответственностью говорю, что в России я буду играть только за ЦСКА. У меня действующий контракт, конечно, через какое-то время он закончится, но... дело не в этом. "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — тоже большие клубы, но обо мне они могут забыть. Я не буду за них выступать.

Я в неоплатном долгу перед ЦСКА — имею в виду не деньги, а мою благодарность, признательность клубу. Знаю, что и "Спартак", и "Зенит" одно время как-то пытались зондировать почву, заходить в тему с моим трансфером, мой ответ был неизменным — "Нет".

Уважаю их как соперников, это отличные команды, но есть вещи важнее денег. Я люблю ЦСКА, люблю людей, которые здесь работают. Человеческие отношения гораздо более значимы для меня, чем все прочее, в России для меня есть только один клуб», — приводит слова Фернандеса официальный сайт ЦСКА. 0