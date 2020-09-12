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    «Ньюкасл» на выезде обыграл «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» — «Ньюкасл»: счет 0:2, обзор голов

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    В матче первого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0.

    Футболисты «Ньюкасла»
    Футболисты «Ньюкасла»

    Счет на 56 минуте открыл новичок «сорок» Калум Уилсон. Хави Манкильо навесил на ближнюю штангу, откуда Джефф Хендрик перевел мяч головой на форварда.

    Под завесу поединка сам Джефф Хендрик отличился забитым мячом. Он получил передачу слева от Мигеля Алмирона, подработал мяч и пробил в дальний верхний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Ньюкасл 0:2
    Голы: 0:1 Каллум Уилсон (56'), 0:2 Джеффри Хендрик (87') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Марк Ноубл (Sebastien Haller, 67'), Пабло Форнальс (Андрей Ярмоленко, 67'), Джаррод Боуэн (Фелипе Андерсон, 89'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио Ньюкасл: Карл Дарлоу, Джамал Ласcеллс, Джамаль Льюис, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Джонджо Шелви, Аллан Сент-Максимен (Жоэлинтон, 75'), Айзак Хэйден, Джеффри Хендрик, Энди Кэрролл (Шон Лонгстафф, 88'), Каллум Уилсон (Мигель Альмирон, 85') Предупреждения: Айзак Хэйден (13'), Райан Фредерикс (54'), Javier Manquillo (69'), Андрей Ярмоленко (70')

    «Сороки» набрали три очка и пока занимают второе место в таблице. «Вест Хэм» предпоследний и в следующем туре сыграет с «Арсеналом». «Ньюкасл» примет «Брайтон». 0

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